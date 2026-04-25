La Policía Nacional incauta 21 kilos de cocaína en una autocaravana junto a un colegio en Lanzarote y detiene a cinco personas

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en la isla de Lanzarote, tras una intervención desarrollada en la localidad de Costa Teguise. La operación, dirigida por el Grupo de Estupefacientes de Policía Judicial en Arrecife, se ha saldado con la detención de cinco personas, con edades comprendidas entre los 55 y 58 años.

Los arrestados están acusados de presuntos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. La investigación ha permitido interceptar un total de más de 21 kilos de cocaína, con un valor estimado superior a los 750.000 euros en el mercado ilícito.

Aviso de un colegio de Costa Teguise

El origen de la investigación se remonta a septiembre de 2025, coincidiendo con el inicio del curso escolar. La alerta fue dada por un centro educativo que detectó la presencia sospechosa de una autocaravana estacionada en su aparcamiento.

Este vehículo estaba siendo utilizado presuntamente como punto de almacenamiento de sustancias estupefacientes, lo que motivó la intervención policial. En una primera actuación, los agentes detuvieron a dos personas vinculadas a la autocaravana, donde se incautaron 20 kilogramos de cocaína.

Droga y dinero intervenido por la Policía Nacional en una autocaravana en el aparcamiento de un colegio en Costa Teguise, en Lanzarote / Policía Nacional

Además, en el registro domiciliario de uno de los implicados, los agentes localizaron más de 115.000 euros en efectivo, lo que reforzó las sospechas sobre la actividad delictiva del grupo.

Seguimiento y localización del resto de implicados

Tras las primeras detenciones, los investigadores continuaron con las pesquisas para identificar a otros miembros de la red. Durante este proceso, lograron detectar la implicación de un individuo residente en otra isla, que mantenía contacto con los detenidos en relación con el alijo intervenido.

Asimismo, los agentes observaron diversos desplazamientos y encuentros con otro individuo que contaba con antecedentes por narcotráfico, lo que permitió ampliar el alcance de la investigación.

Persecución y nueva incautación de droga

El pasado 18 de abril, la Policía Nacional desplegó un dispositivo tras detectar un nuevo movimiento de los sospechosos. Los agentes localizaron una vivienda en el municipio de Haría, donde uno de los implicados recogió un paquete de grandes dimensiones que posteriormente introdujo en un vehículo.

Cuando los agentes intentaron interceptar el coche a la entrada de Costa Teguise, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones policiales, lo que dio lugar a una persecución que finalizó en una vía de la localidad.

Finalmente, el vehículo fue interceptado y sus ocupantes detenidos. En el interior del equipaje transportado se hallaron 40 paquetes de cocaína, con un peso total de 21,5 kilogramos.

Registro domiciliario y detenciones finales

Tras esta intervención, los agentes procedieron a realizar una entrada y registro en la vivienda vinculada a la investigación. Esta actuación permitió detener al resto de integrantes de la organización criminal, completando así la operación.

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Tras pasar a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión del principal responsable de la red.