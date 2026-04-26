El Aeropuerto de Tenerife Norte retoma el ritmo tras unas horas de caos: “Pensé que seguía saturado de gente”

La nube de humo que complicó la mañana de este domingo en el Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna era ya historia hacia mediodía. A excepción de algunos retrasos en vuelos interinsulares, la instalación había recuperado su ritmo normal, ya sin colas de pasajeros ni despliegue de seguridad.

Algunos viajeros sí tenían todavía el susto en el cuerpo, y no por la magnitud de lo sucedido –dado que fue algo menor y que se resolvió rápido–, sino por las conexiones. “Yo tengo que enlazar tres vuelos y no había demasiado margen de tiempo entre unos y otros; ¡menos mal que ya está resuelto!”, celebraba Alejandro López, un tinerfeño de 21 años y estudiante de Erasmus.

Pantallas informativas de vuelos interinsulares, este domingo. / El Día

Pasajeros en el exterior

El problema en Los Rodeos, como se conoce popularmente al aeródromo lagunero, se detectó a primera hora del domingo en la zona de embarque, tras lo que fueron alertados los bomberos. Los pasajeros tuvieron que abandonar el recinto y la concentración de gente en el exterior fue notable.

La situación generó imágenes como las que llegaron al móvil de Carmen Nieves González, que se dirigía a Gran Canaria. El suyo era un vuelo interinsular de lo más habitual, pero, ante el temor de perderlo, fue dos horas y media antes al aeropuerto. “Pensé que seguía saturado de gente”, expresó esta vecina de Santa Cruz que viajaba en dirección a Telde a un compromiso familiar.

Desalojan la zona de embarque del Aeropuerto Tenerife Norte / El Día

Contraste con horas de diferencia

“Yo ya estuve antes porque vine a recoger a mi hijo y ahora vine a traer a mi mujer; la situación no tiene nada que ver con cómo estaba antes”, describió otra persona que acudió al aeropuerto junto a un familiar. “Es normal que la gente se preocupe y se monta alboroto, pero se ve que se resolvió rápido”, manifestó.