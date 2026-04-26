Caos dominical en el aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife

Esta vez no fue la niebla, aunque el cielo estaba color ceniza. Esta vez fue una densa nube grisácea la que originó el caos en el Aeropuerto de Tenerife Norte durante varias horas. Cientos de pasajeros continúan en estos momentos a la espera de tomar un vuelo en la terminal de salidas de las instalaciones aeroportuarias de La Laguna. Sí.

El problema se detectó a primera hora del domingo en las zonas de embarque de Los Rodeos e inmediatamente fueron alertados los bomberos de Aena.

Los servicios de megafonía indicaron a los usuarios que debían abandonar el recinto de manera pausada. En unos segundos, la fachada principal donde operan los taxis quedó colapsada por una riada humana.

"Nos dijeron que teníamos que salir, que se había producido una incidencia... Hubo alguna que otra carrera, pero la gente salió ordenada" Juan Martín — Pasajero de un vuelo entre Tenerife Norte / Madrid

Vuelta a la normalidad, pero con lentitud

A pesar de que a las nueve y media de la mañana la normalidad había regresado ya a la zona de embarque, miles de personas aguardaban el anuncio para superar los controles de seguridad. En ese punto se generó un tapón porque en la zona de control del equipaje de mano se agotaron las bandejas que se suelen usar para meter los objetos y las operaciones se ralentizaron mucho. En los exteriores del aeropuerto llamaba la atención la presencia de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Canaria que se desplazaron a Los Rodeos con el objeto de reforzar a los servicios de seguridad que habitualmente desarrollan Policía Nacional y Guardia Civil, sobre todo, en los puntos de salida y llegada de los aviones.

"Hoy empezamos unas vacaciones en Roma, pero creo que el vuelo a Italia ya lo tenemos perdido" Ángeles González — Pasajera de un vuelo Tenerife-Norte / Madrid

Equipos de fútbol, gente que lucía la vestimenta típica canaria y que acababa de desembarcar en La Laguna para poner rumbo a la romería de Tegueste, grupos de mayores que regresaban a la Península tras pasar unos días en el Puerto de la Cruz... En un abrir y cerrar de ojos, las terminales de Tenerife Norte tomaron la apariencia de las jornadas de caos que se generan por una acumulación de fenómenos meteorológicos adversos, problemas con las rotaciones entre Islas o las saturaciones que se dan en fechas claves de Navidad, en el arranque de la Semana Santa o en los picos más altos de las vacaciones de verano.

Desalojan la zona de embarque del Aeropuerto Tenerife Norte / El Día

Y es que hasta que se recuperó cierta normalidad en las operaciones, el escenario que se vivió en Tenerife Norte era caótico. Aena, que mantuvo informado a los pasajeros de lo que estaba sucediendo, emitió mensajes a través de las redes sociales en los que se recomendaba a los pasajeros "consultar el estado de su vuelo con la aerolínea".