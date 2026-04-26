Hallado el cadáver de un hombre en el incendio de una chabola en Maspalomas

El cadáver calcinado de un hombre fue encontrado por los bomberos de San Bartolomé de Tirajana durante la tarde de ayer en Maspalomas, tras sofocar el incendio de una chabola en la que, previsiblemente, residía.

La Policía Nacional investiga actualmente las causas del incendio y la identidad del hombre, aunque los primeros indicios apuntan a que se trata de una persona sintecho de la zona.

El cuerpo de bomberos recibió un aviso a las 17.39 horas por un fuego en una infravivienda en un descampado de San Fernando de Maspalomas, justo debajo de la carretera GC-1, próxima a la salida hacia San Fernando.

Al lugar se desplazaron 7 efectivos y dos vehículos -una nodriza y una bomba urbana pesada-, quienes, tras sofocar las llamas, encontraron el cadaver dentro del habitáculo.

En ese momento, informaron a la Policía Nacional, que se desplazó al emplazamiento y comenzó la investigación sobre las circunstancias que rodean su muerte.