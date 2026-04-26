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El humo obliga a desalojar la zona de embarque del Aeropuerto Tenerife Norte

Los bomberos intervinieron en el área del recinto donde se ha producido la evacuación en la mañana de este domingo

Pasajeros a la espera de su vuelo en el aeropuerto de Tenerife Norte en una imagen de archivo.

Pasajeros a la espera de su vuelo en el aeropuerto de Tenerife Norte en una imagen de archivo. / Arturo Jiménez

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Bomberos del Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna intervienen tras la aparición de humo que ha obligado a desalojar la zona de embarque del recinto aeroportuario, ha informado este domingo Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena).

Aena recomienda a los pasajeros que vayan a viajar este domingo consultar el estado de su vuelo con la aerolínea.

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