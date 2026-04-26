El humo obliga a desalojar la zona de embarque del Aeropuerto Tenerife Norte
Los bomberos intervinieron en el área del recinto donde se ha producido la evacuación en la mañana de este domingo
Bomberos del Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna intervienen tras la aparición de humo que ha obligado a desalojar la zona de embarque del recinto aeroportuario, ha informado este domingo Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena).
Aena recomienda a los pasajeros que vayan a viajar este domingo consultar el estado de su vuelo con la aerolínea.
Habrá ampliación.
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