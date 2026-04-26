Dos senderistas accidentadas en Tejeda y Santa Brígida son rescatadas en helicóptero
Los hechos tuvieron lugar este domingo en las zonas de El Chorrillo y el barranco del Gamonal
Jornada intensa para los efectivos de emergencias. Dos senderistas, una en la zona de El Chorrillo, en Tejeda, y otra en el barranco del Gamonal, en Santa Brígida, tuvieron que ser rescatadas este domingo tras sufrir una caída por el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112.
En el caso de la accidentada en el barranco del Gamonal, fue necesaria la participación coordinada de la Policía Local del término municipal, bomberos del consorcio de San Mateo y técnicos sanitarios del Servicio Canario de Urgencias, además de los operadores del vehículo aéreo.
La zona presentaba un acceso especialmente complicado, por lo que fue necesaria la colaboración con los servicios de emergencia de dos vecinos de la zona, José -empleado de una gasolinera del lugar- y su mujer, Fabiola, conocedores del entorno. Su ayuda resultó fundamental para la localización y posterior extracción por aire de la afectada, previa asistencia por parte de los profesionales del equipo de emergencias movilizados por el 112.
Segunda asistencia
La otra afectada fue una mujer de 59 años que sufrió una caída mientras practicaba senderismo en la zona de El Chorrillo, en Tejeda, según ha informado el 112. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 13.00 horas y hasta la zona se trasladaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario. La senderista, que presentaba lesiones de carácter moderado, fue trasladada por el helicóptero hasta la helisuperficie del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde fue asistida por el personal y trasladada al servicio de urgencias del centro hospitalario de la capital.
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