Aparatoso choque de un coche contra una farola en Las Palmas de Gran Canaria

Un accidente de tráfico registrado tras la colisión de un turismo contra una farola movilizó a varios recursos de emergencia, entre ellos la Unidad de Emergencias, efectivos de los Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El siniestro se produjo cuando el vehículo, por causas que no han trascendido, impactó contra el elemento del alumbrado público. Tras recibir el aviso, los equipos de intervención se desplazaron hasta el lugar para asegurar la zona, comprobar posibles riesgos derivados del choque y prestar asistencia al conductor afectado.

A su llegada, los servicios actuantes procedieron a proteger el área del impacto, una medida habitual en este tipo de intervenciones para evitar nuevos incidentes, especialmente cuando el accidente se produce en una vía con circulación o en un entorno urbano. La presencia de una farola afectada también obliga a extremar la precaución ante posibles daños estructurales o eléctricos.

Imagen del lugar de los hechos. / La Provincia

El conductor del turismo fue atendido en el mismo lugar por el personal sanitario desplazado en una ambulancia del SUC. Por el momento, no han trascendido más datos sobre su estado ni sobre si fue necesario su traslado a un centro sanitario.

La intervención de los bomberos en este tipo de siniestros puede ser necesaria para asegurar el vehículo, revisar posibles fugas, retirar obstáculos de la calzada o colaborar con el resto de recursos de emergencia. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recuerda en su web oficial que las intervenciones de Bomberos deben canalizarse a través del teléfono 1-1-2.