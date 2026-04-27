Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Palmarés Rally Islas CanariasQuevedo y el Carnaval de Las PalmasEstrategia Néstor Che GarcíaGasto medio del turista en Las PalmasTiempo en CanariasCambio climático CanariasCádiz - UD Las Palmas: horario y dónde verProtocolo seguridad papa León XIV
instagramlinkedin

Aparatoso choque de un coche contra una farola en Las Palmas de Gran Canaria

Un conductor fue atendido por sanitarios tras un accidente de tráfico en el que también intervinieron Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria y la Unidad de Emergencias

Imagen de los hechos.

Imagen de los hechos. / La Provincia

Bruno Betancor

Un accidente de tráfico registrado tras la colisión de un turismo contra una farola movilizó a varios recursos de emergencia, entre ellos la Unidad de Emergencias, efectivos de los Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El siniestro se produjo cuando el vehículo, por causas que no han trascendido, impactó contra el elemento del alumbrado público. Tras recibir el aviso, los equipos de intervención se desplazaron hasta el lugar para asegurar la zona, comprobar posibles riesgos derivados del choque y prestar asistencia al conductor afectado.

A su llegada, los servicios actuantes procedieron a proteger el área del impacto, una medida habitual en este tipo de intervenciones para evitar nuevos incidentes, especialmente cuando el accidente se produce en una vía con circulación o en un entorno urbano. La presencia de una farola afectada también obliga a extremar la precaución ante posibles daños estructurales o eléctricos.

Imagen del lugar de los hechos.

Imagen del lugar de los hechos. / La Provincia

El conductor del turismo fue atendido en el mismo lugar por el personal sanitario desplazado en una ambulancia del SUC. Por el momento, no han trascendido más datos sobre su estado ni sobre si fue necesario su traslado a un centro sanitario.

Noticias relacionadas y más

La intervención de los bomberos en este tipo de siniestros puede ser necesaria para asegurar el vehículo, revisar posibles fugas, retirar obstáculos de la calzada o colaborar con el resto de recursos de emergencia. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recuerda en su web oficial que las intervenciones de Bomberos deben canalizarse a través del teléfono 1-1-2.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Quevedo rompe el silencio sobre su cambio físico y la salud mental: “No estaba del todo bien, me molestó mucho”
  2. El taxi-guagua de Las Palmas de Gran Canaria: así funciona la lanzadera que facilita la movilidad en los barrios de la periferia
  3. Rally Islas Canarias 2026, en directo: sigue el WRC desde Gran Canaria minuto a minuto, con la novena etapa en Maspalomas
  4. Caso Viera en la UD Las Palmas: el '21' no viaja después de la enigmática frase de García
  5. Luis García-Viera: un matrimonio que termina en divorcio en la UD Las Palmas
  6. Paco Santana, empresario de Canarylog: «Llegué a tener 400 empleados en la minería en África»
  7. El restaurante de Gran Canaria con la mejor relación calidad-precio según los inspectores Michelin
  8. El cantante Quevedo y el jugador de baloncesto de la NBA Santi Aldama: la foto viral de sus veranos en La Graciosa cuando eran niños

Aparatoso choque de un coche contra una farola en Las Palmas de Gran Canaria

Aparatoso choque de un coche contra una farola en Las Palmas de Gran Canaria

Susto en la playa de El Reducto: dos niños rescatados a 200 metros de la costa

Susto en la playa de El Reducto: dos niños rescatados a 200 metros de la costa

Largas colas en la GC-1 tras una colisión entre dos vehículos que obligó a cerrar los túneles de La Laja

Largas colas en la GC-1 tras una colisión entre dos vehículos que obligó a cerrar los túneles de La Laja

Caos dominical en el aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife

Caos dominical en el aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife

Hallado el cadáver de un hombre en el incendio de una chabola en Maspalomas

Hallado el cadáver de un hombre en el incendio de una chabola en Maspalomas

Dos senderistas accidentadas en Tejeda y Santa Brígida son rescatadas en helicóptero

Dos senderistas accidentadas en Tejeda y Santa Brígida son rescatadas en helicóptero

El Aeropuerto de Tenerife Norte retoma el ritmo tras unas horas de caos: “Pensé que seguía saturado de gente”

El Aeropuerto de Tenerife Norte retoma el ritmo tras unas horas de caos: “Pensé que seguía saturado de gente”

El Aeropuerto Tenerife Norte recupera la normalidad tras el humo que obligó a desalojar la zona de embarque

El Aeropuerto Tenerife Norte recupera la normalidad tras el humo que obligó a desalojar la zona de embarque
Tracking Pixel Contents