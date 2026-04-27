Escena insólita en Canarias: un hombre viaja en el maletero abierto de un coche
La Guardia Civil identificó al conductor y al ocupante tras difundirse un vídeo grabado en la carretera general de Güímar
Un vídeo grabado este sábado en Güímar, Tenerife, ha generado una fuerte reacción en redes sociales por la peligrosa escena que muestra: un turismo circulando por la carretera general con el maletero abierto y un hombre viajando en su interior. La secuencia fue captada por otros usuarios de la vía y difundida por Televisión Canaria, antes de extenderse rápidamente por distintas plataformas.
Según la información de Radio Televisión Canaria (RTVC) la Guardia Civil se encontraba realizando un control en la zona y consiguió interceptar el vehículo pocos minutos después. Tanto el conductor como el hombre que iba en el maletero fueron identificados por los agentes y podrían enfrentarse a sanciones por una conducta contraria a la seguridad vial.
La imagen ha llamado la atención no solo por lo insólito de la escena, sino por el riesgo evidente que suponía para el ocupante, para el conductor y para el resto de usuarios de la carretera. Viajar en el maletero de un coche impide utilizar cinturón de seguridad, deja al ocupante sin protección real ante una frenada o colisión y puede alterar la estabilidad y la seguridad del vehículo.
El Reglamento General de Circulación establece que el número de personas transportadas en un vehículo no puede superar el de plazas autorizadas. Además, la normativa obliga a que los ocupantes utilicen los sistemas de seguridad correspondientes, como el cinturón, en las condiciones reglamentarias.
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