La Guardia Civil interviene 230 kilos de pescado ilegal en la Reserva Marina de La Graciosa

La Guardia Civil ha intervenido 230 kilogramos de pescado capturado de forma ilegal en la Reserva Marina de La Graciosa, tras detectar una actividad pesquera irregular en el interior de este enclave protegido.

La actuación fue desarrollada por el Destacamento Marítimo de Fuerteventura, en colaboración con personal del servicio de operatividad y seguimiento de la reserva, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Durante el operativo, los agentes interceptaron una embarcación que no figuraba en el censo de buques autorizados para faenar en la zona.

En el momento de la inspección, el barco transportaba pescado capturado de manera irregular mediante artes de trampa (nasas), cuyo uso está totalmente prohibido. Esta conducta supone un incumplimiento de la normativa vigente recogida en la Ley de Pesca de Canarias.

La actividad se llevaba a cabo durante la noche y con las luces de navegación apagadas para evitar su detección

La procedencia del pescado vulnera distintos preceptos establecidos en dicha legislación. Por un lado, es obligatorio disponer de autorización expresa para ejercer la actividad pesquera en la Reserva Marina de La Graciosa, cuya gestión es compartida entre la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias.

Por otro, el uso de nasas dentro de la reserva está prohibido, dado que la actividad pesquera en este espacio se encuentra limitada a determinadas modalidades. En el caso de la pesca profesional, únicamente se permiten artes tradicionales muy concretas, principalmente mediante anzuelos dirigidos a especies específicas, mientras que la pesca recreativa se restringe al uso de caña, cordel o curricán, siempre con la correspondiente autorización previa.

Infracciones administrativas

Según las investigaciones, el pescador profesional calaba las nasas en puntos como Playa Lambra y Punta La Sonsa, dentro del espacio protegido. Además, dejaba fondeadas estas artes durante varios días y regresaba posteriormente para recoger las capturas. La actividad se llevaba a cabo durante la noche y con las luces de navegación apagadas para evitar su detección.

Como resultado de la intervención, el implicado ha sido denunciado por varias infracciones administrativas. Estas conductas pueden acarrear sanciones que oscilan entre los 301 y más de 300.000 euros, además de la posible retirada de la licencia.

Estas conductas pueden acarrear sanciones que oscilan entre los 301 y más de 300.000 euros

La denuncia ha sido remitida a la Viceconsejería de Pesca y Agricultura del Gobierno de Canarias para su tramitación.

La Guardia Civil dispone del correo electrónico sugerencias@guardiacivil.org como canal de atención al ciudadano y vía para la recepción de informaciones que puedan dar inicio a investigaciones.