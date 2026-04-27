Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Palmarés Rally Islas CanariasQuevedo y el Carnaval de Las PalmasCaos en el Aeropuerto de Tenerife NorteGasto medio del turista en Las PalmasTiempo en CanariasCambio climático CanariasCádiz - UD Las Palmas: horario y dónde verProtocolo seguridad papa León XIV
instagramlinkedin

Largas colas en la GC-1 tras una colisión entre dos vehículos que obligó a cerrar los túneles de La Laja

La colisión entre dos vehículos en la GC-1, a la altura del kilómetro 12, provocó el cierre de los túneles de La Laja y generó importantes retenciones

Colisión entre dos vehículos en la GC-1 provoca retenciones y el cierre de los túneles de La Laja

Colisión entre dos vehículos en la GC-1 provoca retenciones y el cierre de los túneles de La Laja / LP/DLP

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Una colisión entre dos vehículos en la GC-1 ha provocado importantes retenciones a primera hora de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria, en dirección sur, a la altura del Mirador CC, en el kilómetro 12.

El incidente, notificado sobre las 07:30 horas, obligó al cierre de los túneles de La Laja, lo que generó largas colas y complicaciones en uno de los principales accesos de la isla.

Noticias relacionadas y más

A pesar del impacto, no se han registrado personas heridas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Quevedo rompe el silencio sobre su cambio físico y la salud mental: “No estaba del todo bien, me molestó mucho”
  2. El taxi-guagua de Las Palmas de Gran Canaria: así funciona la lanzadera que facilita la movilidad en los barrios de la periferia
  3. Rally Islas Canarias 2026, en directo: sigue el WRC desde Gran Canaria minuto a minuto, con la novena etapa en Maspalomas
  4. Caso Viera en la UD Las Palmas: el '21' no viaja después de la enigmática frase de García
  5. Paco Santana, empresario de Canarylog: «Llegué a tener 400 empleados en la minería en África»
  6. El restaurante de Gran Canaria con la mejor relación calidad-precio según los inspectores Michelin
  7. El cantante Quevedo y el jugador de baloncesto de la NBA Santi Aldama: la foto viral de sus veranos en La Graciosa cuando eran niños
  8. Las claves de la nueva ordenanza de higiene de Las Palmas de Gran Canaria: multas de hasta 3,5 millones de euros y nuevas obligaciones

Largas colas en la GC-1 tras una colisión entre dos vehículos que obligó a cerrar los túneles de La Laja

Largas colas en la GC-1 tras una colisión entre dos vehículos que obligó a cerrar los túneles de La Laja

Caos dominical en el aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife

Caos dominical en el aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife

Hallado el cadáver de un hombre en el incendio de una chabola en Maspalomas

Hallado el cadáver de un hombre en el incendio de una chabola en Maspalomas

Dos senderistas accidentadas en Tejeda y Santa Brígida son rescatadas en helicóptero

Dos senderistas accidentadas en Tejeda y Santa Brígida son rescatadas en helicóptero

El Aeropuerto de Tenerife Norte retoma el ritmo tras unas horas de caos: “Pensé que seguía saturado de gente”

El Aeropuerto de Tenerife Norte retoma el ritmo tras unas horas de caos: “Pensé que seguía saturado de gente”

El Aeropuerto Tenerife Norte recupera la normalidad tras el humo que obligó a desalojar la zona de embarque

El Aeropuerto Tenerife Norte recupera la normalidad tras el humo que obligó a desalojar la zona de embarque

Un menor de 15 años, en estado crítico al sufrir una caída con una motocicleta en Agüimes

Un menor de 15 años, en estado crítico al sufrir una caída con una motocicleta en Agüimes

La Policía Nacional incauta 21 kilos de cocaína en una autocaravana junto a un colegio en Lanzarote y detiene a cinco personas

La Policía Nacional incauta 21 kilos de cocaína en una autocaravana junto a un colegio en Lanzarote y detiene a cinco personas
Tracking Pixel Contents