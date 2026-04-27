Largas colas en la GC-1 tras una colisión entre dos vehículos que obligó a cerrar los túneles de La Laja
La colisión entre dos vehículos en la GC-1, a la altura del kilómetro 12, provocó el cierre de los túneles de La Laja y generó importantes retenciones
Una colisión entre dos vehículos en la GC-1 ha provocado importantes retenciones a primera hora de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria, en dirección sur, a la altura del Mirador CC, en el kilómetro 12.
El incidente, notificado sobre las 07:30 horas, obligó al cierre de los túneles de La Laja, lo que generó largas colas y complicaciones en uno de los principales accesos de la isla.
A pesar del impacto, no se han registrado personas heridas.
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