Largas colas en la GC-1 tras una colisión entre dos vehículos que obligó a cerrar los túneles de La Laja

Una colisión entre dos vehículos en la GC-1 ha provocado importantes retenciones a primera hora de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria, en dirección sur, a la altura del Mirador CC, en el kilómetro 12.

El incidente, notificado sobre las 07:30 horas, obligó al cierre de los túneles de La Laja, lo que generó largas colas y complicaciones en uno de los principales accesos de la isla.

A pesar del impacto, no se han registrado personas heridas.