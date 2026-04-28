Ni en una calle fija ni con un solo coche: así operaba el punto de droga desmantelado en Gran Canaria

A simple vista, no había un lugar concreto ni un punto fijo solo movimientos constantes, cambios de coche y actividad en zonas residenciales. Así funcionaba el punto de venta de drogas que la Guardia Civil ha logrado desarticular en Santa Brígida, tras una investigación en la que la colaboración ciudadana ha sido clave.

La operación, denominada “LEAKS”, se inició a partir de informaciones anónimas que alertaban de la existencia de un punto itinerante de venta de drogas en el municipio. A partir de ahí, los agentes comenzaron a seguir el rastro de los implicados para identificar su forma de actuar.

Las pesquisas permitieron descubrir que los investigados utilizaban vehículos de alquiler que cambiaban con frecuencia para dificultar su localización. Además, almacenaban las sustancias en sus propios domicilios y distribuían cocaína y hachís por distintas zonas de Santa Brígida en función de la demanda.

Un sistema diseñado para pasar desapercibido

El principal investigado coordinaba la actividad y suministraba la droga según los pedidos de los consumidores, utilizando los vehículos como herramienta clave para moverse sin levantar sospechas.

Sin embargo, el seguimiento policial permitió reconstruir su operativa y preparar la intervención final.

Registros, detenciones y droga incautada

El pasado 17 de abril, la Guardia Civil llevó a cabo la entrada y registro en la vivienda de los implicados, procediendo a la detención de tres personas de entre 21 y 41 años.

Durante la operación se incautaron cerca de cuatro kilos de polen de hachís (3.790,5 gramos), además de 455,5 gramos de hachís, 78,5 gramos de cocaína, 38,5 gramos de metanfetamina y 18 comprimidos de sildenafilo.

También se intervinieron 5.775 euros en efectivo, dos carabinas, una pistola de aire comprimido, una defensa extensible y diverso material relacionado con la actividad delictiva.

Uno de los detenidos, en prisión

Tras pasar a disposición judicial en el Juzgado de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria, se decretó el ingreso en prisión para uno de los arrestados.

La operación pone de relieve, una vez más, la importancia de la colaboración ciudadana para detectar este tipo de actividades y facilitar la actuación policial en entornos residenciales.