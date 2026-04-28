Grave un bañista en Cofete

Un hombre de unos 60 años fue trasladado este lunes, 27 de abril de 2026, en helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario tras presentar signos de ahogamiento grave en la playa de Cofete, en el municipio de Pájara, en Fuerteventura. El incidente se produjo a las 16:09 horas, según la información difundida por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias.

La alerta llegó al CECOES 112 después de que se comunicara que un bañista había sido rescatado del agua con síntomas compatibles con un ahogamiento. A partir de ese aviso, el centro coordinador activó de inmediato los recursos sanitarios y de seguridad necesarios para atender al afectado en una zona costera conocida por su aislamiento y por las condiciones cambiantes del mar.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario, que movilizó una ambulancia medicalizada, una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado. También intervinieron Bomberos de Pájara y agentes de la Policía Local, que colaboraron con los equipos sanitarios durante la asistencia y evacuación del afectado.

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El personal del SUC atendió al hombre en el lugar del suceso y, tras estabilizarlo, procedió a su traslado aéreo hasta el Hospital General de Fuerteventura, donde quedó ingresado para recibir atención médica especializada. La evacuación en helicóptero fue clave por la gravedad inicial del cuadro y por las características de Cofete, una playa situada en la península de Jandía, alejada de los principales núcleos urbanos.