Un hombre con un hacha siembra el caos en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria

Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía Autonómica redujeron este martes a un hombre que protagonizó un episodio de gran agresividad en el interior de una vivienda unifamiliar en Las Palmas de Gran Canaria.

Los hechos ocurrieron sobre las 20:30 horas, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por la presencia de una persona armada y con ideas autolíticas. A su llegada, los sanitarios solicitaron apoyo policial ante la peligrosidad de la situación.

Según fuentes policiales, el individuo salió del domicilio portando un hacha, con la que llegó a atacar una ambulancia, causando daños en una de sus ruedas, antes de volver a atrincherarse en la vivienda.

Una intervención de máxima tensión

Los agentes accedieron posteriormente al inmueble e intentaron mediar con el varón. Sin embargo, en un momento dado, este salió de una de las habitaciones empuñando un hacha de grandes dimensiones y manteniendo una actitud altamente agresiva, desobedeciendo las órdenes policiales.

Ante el riesgo, y conforme a los protocolos establecidos, los agentes hicieron uso de un dispositivo electrónico de control para tratar de reducirlo. Según consta en el atestado, fueron necesarias dos descargas, sin lograr una neutralización inmediata debido a la resistencia activa del individuo.

Una hora de negociación

Tras aproximadamente una hora de negociación, los agentes lograron finalmente que el hombre depusiera su actitud. Esto permitió la intervención de los servicios sanitarios, que pudieron atenderlo y trasladarlo posteriormente al Hospital Doctor Negrín.

Durante la actuación no se registraron heridos de gravedad entre los intervinientes, aunque fue necesario activar refuerzos policiales para garantizar la seguridad en la zona.

Recursos ante situaciones de riesgo

Desde las autoridades recuerdan la importancia de actuar ante este tipo de situaciones. El Ministerio de Sanidad dispone de la Línea 024, un servicio telefónico de atención a la conducta suicida.

Asimismo, en Canarias está disponible la web especializada en prevención, donde se ofrece información y apoyo tanto a personas afectadas como a su entorno.