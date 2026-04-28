Un vuelco en la GC-1 a la altura del aeropuerto provoca retenciones en sentido sur

Un vuelco de vehículo en la GC-1 ha provocado retenciones durante la mañana de este martes a la altura del aeropuerto de Gran Canaria, en sentido sur.

El incidente fue notificado al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (112) sobre las 09:30 horas, lo que activó un dispositivo con efectivos de la Guardia Civil, bomberos, Servicio de Urgencias Canario (SUC) y personal de carreteras.

Vuelco de un coche en la GC-1 activa a bomberos y Guardia Civil / LP/DLP

Según han confirmado fuentes de emergencias, la persona implicada logró salir del vehículo por sus propios medios, no precisó excarcelación y, tras ser valorada por el SUC, no presentaba lesiones de consideración, por lo que rechazó ser trasladada a un centro hospitalario.

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Los servicios desplazados trabajaron en la zona para asegurar la vía y retirar el vehículo, con el objetivo de restablecer la circulación en uno de los principales accesos de la isla.