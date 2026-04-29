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Apuñalan en el cuello a un hombre a las puertas de un supermercado en Agaete

La Guardia Civil busca al autor del ataque, ocurrido tras una discusión en una plazoleta del Puerto de las Nieves. La víctima fue trasladada al hospital en estado muy grave

Sanitarios del SUC atienden, este miércoles, a la víctima del apuñalamiento en Agaete

Sanitarios del SUC atienden, este miércoles, a la víctima del apuñalamiento en Agaete

La Provincia

Carlota Barcala

Las Palmas de Gran Canaria

La Guardia Civil investiga el apuñalamiento de un hombre ocurrido este miércoles, sobre las 20 horas, en la zona de Puerto de las Nieves de Agaete. La víctima, de 43 años, fue trasladada muy grave al Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria. En el momento de escribir este artículo, se desconoce su estado.

Los hechos ocurrieron frente a un supermercado de Agaete playa, donde se produjo una discusión entre varios vecinos producida, según las primeras informaciones, por el estado de alteración e insistencia en el que estaba la víctima.

En un momento de la disputa, uno de los presentes la atacó por la espalda y la apuñaló en el cuello. El agredido es una persona conocida en el pueblo, de 43 años y con presuntos problemas de adicciones a las drogas.

A la zona acudieron sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC), agentes de la Policía Local y Guardia Civil, que se han hecho cargo de la investigación. Los sanitarios lograron estabilizarlo y trasladarlo en estado muy grave al Doctor Negrín.

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Tras el ataque, los testigos vieron cómo el autor huía del lugar, sin poder identificarlo. Se desconoce el móvil del agresión y si se debió a la discusión o si arrastraban rencillas previas. Los agentes tratan de localizar al autor y detenerlo.

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