Detenida en Las Canteras una mujer reclamada por la Justicia para ingresar en prisión
La mujer, que facilitó datos falsos y opuso resistencia, tenía una orden judicial de ingreso en prisión pendiente de cumplimiento
Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía Autonómica Canaria han detenido en el paseo de Las Canteras, en Gran Canaria, a una mujer sobre la que constaba una orden judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión.
La intervención se produjo tras un aviso recibido en la sala del CECOES 1-1-2, en el que se alertaba de la presencia de una persona que estaba alterando el orden en la vía pública.
Una vez localizada por los agentes, la mujer habría facilitado datos falsos sobre su identidad y mantenido una actitud violenta. Según la Policía Autonómica, llegó a acometer contra los efectivos, por lo que fue arrestada como presunta autora de delitos de atentado contra agente de la autoridad, resistencia grave y daños.
Tras realizar las comprobaciones correspondientes, los agentes confirmaron que la detenida tenía en vigor una requisitoria judicial para su búsqueda, detención e ingreso en prisión.
Durante el traslado a dependencias policiales, la mujer causó además daños en un vehículo oficial. Finalmente, fue puesta a disposición de la autoridad judicial para el cumplimiento de la orden de ingreso en prisión.
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