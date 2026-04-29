Detenido en Lanzarote por varios robos con violencia el mismo fin de semana tras salir en libertad de prisión
El hombre, con numerosos antecedentes, abordó a la víctima de forma sorpresiva en una calle céntrica de Arrecife y le sustrajo una cadena de oro
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Arrecife a un hombre como presunto responsable de un robo con violencia ocurrido en la capital de Lanzarote. La víctima fue una mujer de edad avanzada que se encontraba en una situación de vulnerabilidad.
El suceso tuvo lugar el pasado 10 de abril, a plena luz del día, en una calle céntrica cercana al domicilio de la afectada.
Según la información policial, el agresor abordó a la mujer de forma repentina y empleó una violencia considerada desproporcionada.
Una cadena de oro
Durante el ataque, el individuo empujó a la víctima hasta hacerla caer al suelo, la inmovilizó y la golpeó para sustraerle una cadena de oro. A pesar de la agresividad del asalto, no logró apoderarse del bolso de la mujer.
Este tipo de delitos, tipificados dentro del robo con violencia o intimidación, están recogidos en el Código Penal y conllevan penas más graves debido al uso de la fuerza contra las personas.
Investigación policial y colaboración ciudadana
La investigación permitió identificar plenamente al presunto autor gracias a la colaboración de un testigo y al análisis de imágenes obtenidas por el sistema de videovigilancia municipal. Estos elementos resultaron clave para esclarecer los hechos.
No obstante, en el momento en que fue identificado, no se procedió a su detención inmediata, ya que el sospechoso había ingresado nuevamente en prisión días antes. Este reingreso se produjo tras ser arrestado por la Policía Nacional por otro robo con violencia cometido durante el mismo fin de semana.
Las autoridades destacan la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de casos. A través de la web oficial de la Policía Nacional (www.policia.es), cualquier persona puede aportar información de manera confidencial en el apartado “Colabora”.
Reincidencia y antecedentes del detenido
El detenido contaba con numerosos antecedentes policiales relacionados con delitos contra las personas y el patrimonio. Este historial refuerza la gravedad de los hechos y la preocupación por la reincidencia en conductas delictivas de este tipo.
Tras la finalización de las diligencias, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión de nuevo.
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