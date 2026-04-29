Dos detenidos en Lanzarote por una riña con arma blanca
La pelea tuvo lugar en la mañana de este martes en la calle Rivera, en el barrio de Argana Baja, en Arrecife, y uno de los hombres fue evacuado al Hospital Doctor José Molina Orosa
Agentes de la Policía Nacional de Arrecife han detenido a dos varones en la mañana de este miércoles, 29 de abril, por una pelea con arma blanca.
La riña tuvo lugar en la calle Rivera, señalan fuentes de la Policía Nacional, en el barrio capitalino de Argana Baja. El arresto se produjo sobre las 8.30 horas por amenazas graves con arma blanca.
Uno de los hombres fue evacuado con heridas de carácter leve en una ambulancia de soporte vital básica del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa, según el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.
Fueron los vecinos de la zona los que alertaron del pleito a los servicios de emergencias.
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