Hallazgo de un cadáver en un solar de Telde: "Si no tuviésemos que reparar las tuberías del edificio nadie lo hubiese encontrado"

El sonido de las máquinas de obra que desde hace una semana se escuchaba en el Valle de Jinámar se detuvo a las 9.30 horas de este miércoles. Los trabajadores, encargados de rehabilitar un bloque de viviendas en la calle de Sagaseta, acababan de encontrar un cráneo enterrado en un solar anexo mientras realizaban tareas de reparación de tuberías.

A la zona se desplazaron de inmediato agentes del Grupo de Homicidios y de la Policía Científica de la Policía Nacional, la unidad de Subsuelo y Bomberos del Consorcio de Emergencias. Al revisar el enclave, el dispositivo de emergencias localizó más restos óseos y prendas de ropa.

El esqueleto fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde tratarán de determinar la identidad de la víctima (de la que todavía se desconoce si es hombre o mujer) y el tiempo que llevaba en el terreno.

Darío Llopis, uno de los obreros, relató este miércoles que, tras la llegada de un furgón de una empresa especializada en la reparación de atascos en tuberías y problemas pluviales, el capataz se dirigió a la zona junto a varios operarios para realizar los trabajos. Fue entonces cuando encontraron los restos óseos. «Nos dijo que había llamado a la Policía para informar de lo sucedido y que teníamos que llevar unas vallas para precintar la zona hasta que ellos llegasen», recalcó Llopis.

"Nunca hemos visto nada"

Los trabajos habían comenzado hacía aproximadamente una semana y media y hasta la fecha los operarios no se habían percatado de nada extraño. «Veíamos siempre a gente por aquí con las mascotas», explicó. «De no ser por el problema con las tuberías, nadie se hubiese dado cuenta», añadió.

Una de las vecinas es Josefa González, que la tarde anterior al descubrimiento estuvo paseando a su can por el terreno. «Nunca hemos visto nada. Además, hay vecinos que vienen todos los días a ponerle de comer a los gatos», afirmó mientras se procedía al levantamiento del cadáver.

En la parte alta de la ladera anexa al solar donde se localizaron los restos existen chabolas donde viven personas sin hogar. La investigación tratará de determinar si el cuerpo corresponde con alguno de los sintecho que malviven por la zona. «Lo raro es que nadie lo haya echado de menos», recalcó Carmen Rodríguez, otra vecina, porque el entorno es un área muy transitada de Valle de Jinámar, con restaurantes y supermercados enfrente. «Por esta carretera siempre pasa gente y hay casas justo al lado. Todos los vecinos estamos siempre en este terreno con los perros, todos los que vivimos por estas calles», afirmó Nereida Collado, otra de las residentes en un edificio próximo al terreno.

La Policía Nacional ha asumido la investigación para intentar dar luz a quién es la víctima, las circunstancias en las que murió y el tiempo que llevaba fallecida.