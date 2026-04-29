Un hombre persigue armado con un cuchillo a su madre por Triana: "Ahora sí la voy a matar"

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detuvo este martes por la noche a un hombre por perseguir a su madre armado con un cuchillo por las calles del barrio de Triana. Una vez en dependencias policiales, el arrestado amenazó con matarla.

Los hechos ocurrieron a las 23 horas en la calle Miguel de Cervantes, cerca de la terminal de guaguas del teatro Pérez Galdós. Agentes de la Policía Local, mientras realizaban labores de seguridad ciudadana, localizaron a una mujer que pedía auxilio.

Cuando se acercaron a ella se percataron de que a pocos metros se encontraba un hombre armado con un cuchillo de 21,5 centímetros de hoja "con la aparente intención de lesionarla". La víctima, de 78 años, intentaba protegerse refugiándose detrás de un macetero.

Los agentes se acercaron al individuo, de 49, y le exigieron que depusiera la actitud y arrojase el arma al suelo, algo que hizo de inmediato, sin oponer resistencia. Una vez estuvo controlado, la mujer declaró que era su madre y que, instantes antes, el hombre llegó al domicilio en el que conviven en "estado de embriaguez", lo que motivó que se pusiera "agresivo y violento".

La Policía Local interviene, este martes por la noche, en Triana tras localizar a la mujer pidiendo ayuda / LP/DLP

Para evitar que la situación empeorase, decidió salir de la vivienda, pero el hijo la persiguió por la calle con el cuchillo, motivo por el que estaba pidiendo auxilio cuando los agentes la localizaron. La mujer rechazó interponer denuncia, pero los agentes actuaron de oficio y detuvieron al hombre.

En la zona también se personó otra hija de la víctima, a la que había avisado para pedir ayuda antes de la llegada de la Policía. Ella aseguró que la reacción del hermano era muy extraña y que no eran habituales los episodios de maltrato en la convivencia.

Los agentes trasladaron al hombre a un centro de salud debido al estado de embriaguez y, posteriormente, a dependencias policiales. "Ahora sí la voy a matar, cuando salga de aquí la mato", dijo allí, amenazando a su madre en presencia de los policías en varias ocasiones.

Denuncia sindical

El sindicato CSIF denuncia que los policías locales están expuestos a situaciones como esta, sin haber recibido la "actualización obligatoria en prácticas de tiro". Los agentes que llevaron a cabo la detención, pertenecientes a las dependencias de Santa Catalina, hace más de dos años que no reciben la formación de tiro, pese a que la ley obliga la asistencia semestral, afirman.

El sindicato critica que tampoco había ninguna patrulla con dispositivos electrónicos de control, los taser, en todo el servicio nocturno. "Los dispositivos no están siendo asignados a ninguna unidad desde hace meses", denuncia el sindicato: "No se ha dotado a ninguna unidad por no contar con la formación que habilita para su porte y uso".

CSIF critica que, a pesar de contar la plantilla con formadores de dispositivos electrónicos de control, no se ha impartido la formación. "A quienes ya contaban con la habilitación se les ha vencido ya que vence a los tres años", especifican: "Los únicos agentes que poseen ahora mismo la formación son los policías en periodo de prácticas, y tampoco se les ha dotado de esta herramienta". El sindicato alerta que la falta de medios coincide "con un aumento significativo de armas blancas".