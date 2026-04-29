Localizan dos proyectiles de mortero con carga explosiva en una vivienda de Fuerteventura

La Guardia Civil localizó el pasado 15 de abril dos proyectiles de mortero en el interior de una vivienda situada en la urbanización Atalaya Dorada, en Corralejo (municipio de La Oliva), al norte de Fuerteventura.

Los agentes identificaron inicialmente que los objetos presentaban características compatibles con material de origen militar, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.

Intervención de especialistas en desactivación

Tras el hallazgo, se dio aviso al GEDEX de Lanzarote, unidad especializada en la gestión de artefactos peligrosos. Mediante una primera valoración realizada a partir de imágenes, los expertos confirmaron que los proyectiles podían suponer un riesgo real.

Hasta la llegada de los especialistas, la zona fue acordonada y asegurada para evitar cualquier incidente. Una vez en el lugar, los técnicos comprobaron que los artefactos, de unos 50 milímetros de calibre, contenían carga explosiva activa.

Retirada y destrucción controlada

Los proyectiles fueron retirados por los especialistas y trasladados para su posterior destrucción en condiciones controladas, siguiendo los procedimientos habituales para este tipo de materiales.

Desde la Guardia Civil recuerdan la importancia de actuar con precaución ante el hallazgo de objetos sospechosos. En estos casos, es fundamental no manipular el artefacto, alejarse de la zona y avisar de inmediato a los servicios de emergencia o a las fuerzas de seguridad.

Además, se insiste en que el material de uso militar está reservado exclusivamente a las Fuerzas Armadas, tal y como establece la legislación vigente.