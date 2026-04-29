Robo de madrugada en Telde: asaltan un Telepizza tras reventar la cristalera
El robo con fuerza ocurrió sobre las 5.00 horas de este miércoles en el establecimiento situado junto a la rotonda próxima a la Avenida Movimiento Ciudadano
Un robo con fuerza en Telde se registró en la madrugada de este miércoles en el establecimiento de Telepizza situado junto a la rotonda próxima a la Avenida Movimiento Ciudadano, después de que tres individuos fracturaran la cristalera del local para entrar en su interior, según ha informado TELDEACTUALIDAD.
Los hechos ocurrieron en torno a las 5.00 horas de la madrugada. A esa hora, los autores del robo habrían golpeado o forzado la zona acristalada del establecimiento hasta romperla, provocando un fuerte estruendo que sobresaltó a vecinos y personas que se encontraban en las inmediaciones.
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