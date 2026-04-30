Bomberos rescatan a dos operarios atrapados en una cesta elevadora en Balitos

Dos operarios fueron rescatados tras quedar atrapados en la cesta de una máquina elevadora mientras realizaban trabajos exteriores en el entorno del Hotel Marina Élite, en la zona de Balitos, en el municipio de Mogán.

El incidente se produjo cuando los trabajadores se encontraban realizando labores desde la zona del barranco y una avería en la máquina impidió que pudieran descender por sus propios medios.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos de Puerto Rico, que contaron con el apoyo de efectivos de Maspalomas para llevar a cabo el rescate. La intervención requirió una compleja maniobra con cuerdas debido a las características del terreno y a la posición en la que habían quedado los operarios.

Los bomberos aseguraron la zona y lograron trasladar a los dos trabajadores hasta un lugar seguro, dando por finalizado el operativo tras completar la evacuación.

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La actuación se desarrolló en un entorno de difícil acceso, lo que obligó a los equipos de emergencia a emplear técnicas de rescate específicas para garantizar la seguridad de los operarios.