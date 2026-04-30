Los bomberos sofocan un incendio en la cocina de una vivienda de Arguineguín
El fuego se originó en la cocina y pudo ser controlado con rapidez
Las Palmas de Gran Canaria
Un incendio declarado en la cocina de una vivienda situada en la calle Atabara, en Arguineguín, movilizó a los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria.
El fuego se originó en la cocina y pudo ser controlado con rapidez gracias a la intervención de los efectivos desplazados hasta el lugar. La actuación evitó que las llamas se propagaran a otras partes del inmueble, tras lo cual los bomberos procedieron a extinguir por completo el incendio y a ventilar la vivienda para eliminar el humo acumulado.
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