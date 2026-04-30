Detenido el joven que apuñaló a un hombre en el cuello en Agaete
La Guardia Civil localiza el arma blanca empleada en el ataque en los alrededores del Puerto de Las Nieves
La Guardia Civil detuvo este miércoles por la noche a un joven de 21 años como presunto autor del apuñalamiento a un hombre de 43 en una plazoleta del Puerto de Las Nieves de Agaete.
El ataque ocurrió tras una pelea a las puertas de un supermercado de Agaete playa en torno a las 20 horas. En la disputa, que tuvo lugar en una plazoleta en la vía pública, participaron varios vecinos y se inició por causas que ahora se investigan. Según las primeras informaciones, todo habría empezado por el estado de alteración e insistencia en el que estaba la víctima, con presuntos problemas de adicción a las drogas.
En un momento de la trifulca, uno de los presentes la atacó por la espalda y la apuñaló en el cuello. Luego, huyó del lugar.
A la zona acudieron sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC), agentes de la Policía Local, Policía Canaria y Guardia Civil, que se han hecho cargo de la investigación. Los sanitarios lograron estabilizar al afectado y trasladarlo en estado muy grave al Doctor Negrín.
Tras el ataque, los agentes se entrevistaron con testigos, lo que permitió identificar y localizar al presunto autor de la agresión, un joven de 21 años que fue detenido en el municipio. También han encontrado el arma blanca utilizada en los alrededores del Puerto de Las Nieves. La investigación se mantiene abierta para aclarar el móvil del apuñalamiento y si víctima y agresor tenían rencillas previas. El herido permanece ingresado en estado grave.
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