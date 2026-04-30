Detenido en Lanzarote un hombre acusado de varios hurtos a turistas en una playa de Costa Teguise

Agentes de la Guardia Civil detuvieron en Costa Teguise (Lanzarote) a un hombre mayor de edad como presunto autor de varios delitos de hurto cometidos contra turistas. La actuación se llevó a cabo en coordinación con efectivos de la Policía Local de Teguise, tras recibir un aviso que alertaba de un robo en plena zona de playa.

Los hechos ocurrieron a mediados de abril en la conocida playa del Jablillo, un enclave frecuentado por visitantes.

Según la información facilitada por la Benemérita, fue un turista quien dio la voz de alarma mediante una llamada telefónica, indicando que una pareja estaba siendo víctima de la sustracción de sus pertenencias personales mientras se encontraban en la arena.

Paseo marítimo en la Playa de El Jablillo - Costa Teguise. / La Provincia

Dispositivo de búsqueda y localización del sospechoso

Tras recibir el aviso, varias patrullas se desplazaron rápidamente hasta el lugar con el objetivo de asistir a las víctimas y localizar al presunto autor de los hechos. Con la descripción física y de vestimenta aportada por el alertante, los agentes activaron un dispositivo de búsqueda en las inmediaciones.

Pocos minutos después, los efectivos identificaron a una persona cuyas características coincidían con las señaladas. Durante la intervención, los agentes le solicitaron la documentación, pero el individuo aseguró no disponer de ella en ese momento. Además, facilitó verbalmente unos datos personales que resultaron ser falsos tras las comprobaciones realizadas.

Según detalla la Guardia Civil, el sospechoso también se negó a indicar su domicilio actual, lo que complicó las tareas de identificación.

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial en una imagen de archivo. / EP

Hallazgo de objetos sustraídos y nuevas investigaciones

Ante esta situación, los agentes procedieron a realizar un cacheo superficial por motivos de seguridad y para comprobar si portaba objetos relacionados con el delito. Durante esta actuación, encontraron un teléfono móvil que coincidía plenamente con el sustraído a la pareja de turistas afectada.

A raíz de este hallazgo, se iniciaron gestiones de investigación que permitieron vincular al detenido con otros hechos similares. En concreto, se le atribuye la presunta participación en varios delitos contra el patrimonio con un modus operandi similar, todos ellos cometidos en zonas frecuentadas por visitantes.

Detención y puesta a disposición judicial

La detención se llevó a cabo debido a la existencia de un riesgo de que el sospechoso no compareciera ante la justicia, unido a la falta de garantías sobre su localización.

Asimismo, el reconocimiento directo por parte del alertante reforzó la decisión de proceder a su arresto.

El detenido fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Costa Teguise, donde se continuaron las diligencias. Allí, el equipo de investigación le imputó un total de cinco delitos adicionales relacionados con hechos similares.

Posteriormente, tras ser informado de los derechos que le asisten, fue puesto a disposición del Juzgado de Arrecife en funciones de guardia.