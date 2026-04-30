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Susto en una guagua en Las Palmas de Gran Canaria tras el desvanecimiento de una menor

El percance ha tenido lugar en la mañana de este jueves en el interior de un vehículo en la Avenida Rafael Cabrera en dirección a la estación de San Telmo

Una menor se desvanece en el interior de una guagua en Las Palmas de Gran Canaria

Una menor se desvanece en el interior de una guagua en Las Palmas de Gran Canaria / @PoliciaLPA

Aránzazu Fernández

Una menor de edad se ha desvanecido en la mañana de este jueves, 30 de abril, en el interior de una guagua de transporte público en Las Palmas de Gran Canaria, ha informado la Policía Local capitalina.

El percance ha tenido lugar en un vehículo de transporte público en la Avenida Rafael Cabrera, en dirección a la estación de guaguas de San Telmo.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

La pasajera está fuera de peligro tras el susto

Afortunadamente, la chica "se encuentra fuera de peligro", según la Policía Local.

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Agentes de la Unidad de Distrito prestaron asistencia hasta la llegada de los recursos sanitarios.

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