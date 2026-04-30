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Un varón en estado crítico tras precipitarse desde un edificio en Lanzarote

Una ambulancia medicalizada del SUC evacuó al joven al Hospital Molina Orosa tras caerse desde una altura de unos ocho metros en un inmueble del barrio de Los Alonso, en Arrecife

Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa

Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa

A. F.

Aránzazu Fernández

Un varón fue evacuado en la tarde de ayer en estado crítico al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) tras precipitarse de un edificio ubicado en Arrecife (Lanzarote).

El suceso tuvo lugar en torno a las 18.15 horas cuando el chico se cayó desde una altura de unos ocho metros en un inmueble situado en la calle Salamanca, en el barrio de Los Alonso de la capital lanzaroteña.

Según la información facilitada desde los equipos de emergencias el afectado es un joven de 15 años aunque otras fuentes apuntan que podría ser mayor de edad.

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Recursos desplazados al lugar

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del SUC, además de efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional de Arrecife, cuerpo de seguridad que se ha hecho cargo de la investigación.

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