Prisión provisional para el joven que apuñaló a un hombre en el cuello en Agaete

El juez de guardia de Santa María de Guía ha acordado este viernes el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el joven de 21 años investigado por apuñalar a un hombre de 43 en una plazoleta del Puerto de Las Nieves, en Agaete.

El altercado se produjo este miércoles tras una pelea a las puertas de un supermercado de la zona de la playa que comenzó sobre las 20.00 horas y alteró al resto de viandantes. Varios vecinos trataron de intervenir en la disputa, que comenzó por motivos que en estos momentos se investigan.

Según las pesquisas, el conflicto se vio agravado por el estado de alteración y agitación en el que se encontraba la víctima, un varón con supuestos problemas de adicción a las drogas que habría increpado de forma insistente a varios transeúntes antes de ser atacado.

Ataque sorpresivo

La trifulca escaló de intensidad, hasta que el investigado presuntamente abordó al hombre de forma sorpresiva por la espalda y le clavó un cuchillo en el cuello. Después de la agresión, se dio a la fuga.

Acudieron a la zona para atender al herido sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC), agentes de la Policía Local de Agaete, Policía Canaria y Guardia Civil, que se hizo cargo de la investigación.

La víctima, en estado muy grave

Fruto del apuñalamiento, la víctima sufrió una herida de consideración en el cuello, pero el personal sanitario logró estabilizarla y trasladarla en estado muy grave al Hospital Doctor Negrín.

Los agentes de la Guardia Civil se entrevistaron con varios transeúntes que observaron los hechos, lo que les permitió identificar y localizar al principal sospechoso, que fue detenido en el mismo municipio. También registraron la zona y lograron encontrar el arma blanca empleada en los alrededores del Puerto de Las Nieves.

Motivos del altercado

Después, el presunto autor fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa María de Guía que, según avanzó RTVC, decretó la privación de libertad.

El magistrado que instruye el caso indagará en los motivos que propiciaron la pelea y tratará de averiguar si el supuesto agresor y el apuñalado habían mantenido algún conflicto previo.