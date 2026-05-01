Tres personas asistidas por inhalación de humo en el incendio de un edificio de Jinámar

Los bomberos trabajan en la tarde de este viernes en la extinción de un incendio originado en un bloque de viviendas de Jinámar, en el municipio Telde. El edificio del bloque 13 de la calle Manuel Alemán ha sido desalojado de forma preventiva mientras los servicios de emergencias tratan de apagar las llamas.

El fuego comenzó en un domicilio de la cuarta planta por motivos que de momento se desconocen. Sin embargo, los bomberos confirman que no había ninguna persona en el interior del piso.

Evitar aproximarse a la zona

Los servicios de Seguridad y Emergencias han atendido a tres personas por inhalación de humos y ruegan a los residentes que sigan sus indicaciones y eviten aproximarse a la zona para facilitar las labores de extinción.