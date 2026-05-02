Cazan en el Hospital Dr. Negrín a un coche aparcado en plaza para discapacitados con una tarjeta caducada desde 2013 y de una fallecida
Agentes de Movilidad trasladaron el vehículo al depósito municipal e intervinieron la acreditación por presunto uso fraudulento
Agentes de Movilidad de Las Palmas de Gran Canaria intervinieron un vehículo estacionado de forma irregular en una plaza reservada para personas con movilidad reducida (PMR) en el entorno del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.
Según informó la Policía Local, el coche ocupaba una plaza habilitada para usuarios autorizados utilizando una tarjeta PMR caducada desde el año 2013 y que, además, figuraba a nombre de una persona fallecida.
Tras comprobar la situación, los agentes procedieron a la retirada del vehículo al depósito municipal e intervinieron la tarjeta utilizada.
Desde la Policía Local recuerdan que el uso indebido de este tipo de acreditaciones no solo supone una infracción administrativa, sino que en determinados casos puede constituir delito, especialmente cuando se emplean documentos de terceros o tarjetas sin validez para obtener ventajas indebidas.
Las plazas reservadas para personas con movilidad reducida tienen como objetivo facilitar el acceso a centros sanitarios, edificios públicos y zonas de especial necesidad a quienes realmente las necesitan, por lo que las autoridades insisten en perseguir este tipo de conductas fraudulentas.
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