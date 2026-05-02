Intenta esquivar un control policial en Telde y acaba arrestado con droga, dinero y una navaja en el coche

La Policía Local de Telde detuvo el pasado 21 de abril a un conductor que trató de esquivar un control de tráfico en la zona de San Gregorio, en Gran Canaria, y que presuntamente transportaba distintas sustancias estupefacientes, dinero fraccionado y una navaja en el interior del vehículo.

Según ha informado el Ayuntamiento de Telde en un comunicado, los hechos ocurrieron sobre las 17.45 horas, durante un servicio ordinario de vigilancia y supervisión del tráfico urbano que se estaba desarrollando en esta zona del municipio.

Los agentes observaron cómo un vehículo realizaba una maniobra evasiva al percatarse de la presencia policial, una actitud que levantó sospechas y motivó su inmediata interceptación e identificación.

Durante la actuación, los policías detectaron además un fuerte olor a sustancias estupefacientes procedente del interior del coche, por lo que procedieron a una inspección más exhaustiva del vehículo.

En el registro localizaron diversas cantidades de dinero fraccionado, varias dosis de una sustancia que podría ser cocaína, una pieza con características similares al hachís, un cigarrillo liado con sustancia vegetal presuntamente marihuana, medicamentos y una navaja plegable.

Posteriormente, ya en dependencias policiales y durante el preceptivo cacheo de seguridad, los agentes hallaron nuevas dosis ocultas de presunta droga.

Tras estos hechos, el conductor fue trasladado a comisaría para la instrucción de las correspondientes diligencias y su posterior puesta a disposición judicial.