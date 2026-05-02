Grave accidente de moto en Playa de Arinaga
Un motorista sufre un siniestro en la tarde del sábado y moviliza a Policía Local de Agüimes y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario
Un grave accidente de moto en Playa de Arinaga, en el municipio de Agüimes, ha generado una importante movilización de recursos de emergencia durante la última hora de la tarde de este sábado, 2 de mayo. El siniestro se produjo en las inmediaciones de la zona conocida como El Zoco El Negro, un punto muy transitado de esta localidad costera del sureste de Gran Canaria.
Según la información disponible hasta el momento, en el lugar del accidente intervinieron unidades de la Policía Local de Agüimes y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), desplazadas tras recibir el aviso del incidente.
Se desconoce por ahora la gravedad del motorista
Por el momento, no han trascendido datos oficiales sobre la identidad del afectado ni sobre el alcance exacto de las lesiones sufridas. Tampoco se conocen todavía las causas que originaron el accidente de motocicleta.
Los primeros avisos apuntaban a que se trataba de un motorista implicado en un accidente de consideración, lo que motivó la rápida actuación de los servicios sanitarios y policiales para asegurar la zona y atender al herido.
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