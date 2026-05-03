Aparatoso accidente entre dos coches en Lanzarote: uno volcó y otro acabó fuera de la carretera

Dos vehículos protagonizaron este sábado un aparatoso accidente de tráfico en Costa Teguise, donde uno de los coches terminó volcado y el otro se salió de la carretera, según informó el Consorcio de Emergencias.

El siniestro ocurrió en la Avenida de Las Palmeras, a la altura de una gasolinera de esta localidad turística de Lanzarote, generando una importante movilización de recursos de seguridad y emergencias.

Los ocupantes salieron por su propio pie

Pese a la espectacularidad del accidente, los ocupantes de ambos vehículos lograron salir por sus propios medios tras la colisión.

Los afectados fueron atendidos en el mismo lugar por los equipos sanitarios desplazados hasta la zona, sin que fuera necesario su traslado al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Amplio despliegue de emergencias

Tras recibir el aviso a través del CECOES, hasta el lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local, el Consorcio de Emergencias y bomberos y dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), una de soporte vital básico y otra medicalizada.

La rápida actuación permitió asegurar la zona y atender a los implicados en pocos minutos.