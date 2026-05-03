Canarias registra 20 muertos por ahogamiento en solo cuatro meses

Canarias ha registrado 20 personas fallecidas por ahogamiento entre enero y abril de 2026, una cifra superior a la del mismo periodo del pasado año, cuando se notificaron 19 víctimas mortales. Los datos, recopilados por la asociación Canarias, 1.500 Km de Costa, reflejan además un aumento general de los accidentes acuáticos en el Archipiélago.

En total, durante los cuatro primeros meses del año se han contabilizado 62 afectados en espacios acuáticos, lo que supone un incremento del 27% respecto a 2025, cuando en estas fechas se registraban 49 incidentes.

Abril cerró con un fallecido y varios heridos graves

Durante el pasado mes de abril se registró un fallecimiento, cuatro afectados en estado crítico, tres heridos graves, dos de carácter moderado y dos personas rescatadas sin lesiones.

Estas cifras mantienen una tendencia preocupante que vuelve a situar la seguridad acuática como uno de los grandes retos en Canarias.

Uno de los datos más destacados del balance es que nueve de cada diez fallecidos se introdujeron en el mar con prealertas o alertas activadas por fenómenos costeros adversos decretadas por el Gobierno de Canarias.

Especialistas en prevención recuerdan que muchas tragedias ocurren por subestimar el oleaje, las corrientes o la fuerza del mar, especialmente entre visitantes que desconocen la costa canaria.

Tenerife encabeza la estadística por islas

Por territorios, Tenerife concentra el mayor número de víctimas mortales con nueve fallecidos en lo que va de año.

Le siguen Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro con tres fallecidos cada una, mientras que Lanzarote y La Gomera registran una víctima mortal.

Hasta el cierre de abril, La Palma y La Graciosa no sumaban fallecidos.

Las playas siguen siendo el entorno más peligroso

Las playas repiten como el espacio con mayor número de accidentes mortales al concentrar el 57% de los casos.

Les siguen los puertos y zonas de costa con el 26%, las piscinas naturales con el 11% y las piscinas convencionales con el 6%.

Estos datos confirman que el mar abierto continúa siendo el entorno de mayor riesgo, especialmente durante episodios de mala mar.

Perfil de las víctimas

Por edades, entre las personas fallecidas figuran nueve adultos, siete de edad no especificada, tres mayores de 60 años y un menor.

En cuanto al sexo, 14 eran hombres y seis mujeres.

Respecto al origen, entre las víctimas identificadas aparecen ciudadanos extranjeros de distintas nacionalidades, además de españoles y varios casos sin información concreta.

Bañistas, pescadores y submarinistas entre los afectados

En relación con la actividad que realizaban en el momento del accidente, seis fallecidos eran bañistas, dos submarinistas y dos pescadores.

Otros siete casos corresponden a situaciones diversas como caídas al agua tras golpes de mar, resbalones en muelles, paseos marítimos o incidentes vinculados a embarcaciones. En tres casos no consta la actividad realizada.

Reclaman campañas urgentes de prevención

El presidente de la asociación Canarias, 1.500 Km de Costa, Chano Quintana, reclamó campañas de concienciación más contundentes y medidas urgentes para frenar el aumento de ahogamientos.

También pidió mayor implicación del sector turístico y hotelero para informar a visitantes sobre los riesgos del litoral, especialmente cuando existen avisos oficiales por oleaje o corrientes peligrosas.