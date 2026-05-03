La imagen que corre por WhatsApp en Gran Canaria: un coche hace zigzag junto al aeropuerto

Un nuevo episodio relacionado con la seguridad vial en Canarias ha generado una oleada de reacciones en redes sociales durante las últimas horas. Un conductor fue grabado mientras circulaba de forma temeraria por la autopista GC-1, a la altura del aeropuerto de Gran Canaria, realizando continuos movimientos en zigzag entre los carriles y poniendo en riesgo al resto de usuarios de la vía.

Las imágenes, captadas por un testigo que presenció los hechos desde otro vehículo, se han difundido rápidamente a través de distintas plataformas sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, donde miles de usuarios han mostrado su preocupación por lo ocurrido.

Maniobras peligrosas en una de las vías más transitadas de la isla

La escena tuvo lugar en la GC-1, una de las carreteras con mayor volumen de tráfico de Gran Canaria y principal conexión entre la capital insular, la zona turística del sur y el aeropuerto. En el vídeo se observa cómo el vehículo circula de manera irregular, desplazándose bruscamente de un lado a otro del carril e invadiendo parcialmente otros espacios de circulación.

Este comportamiento obligó a otros conductores a extremar la precaución para evitar una posible colisión. Aunque la situación generó momentos de tensión entre quienes circulaban por la zona, no se reportó ningún accidente de gravedad como consecuencia directa de estos hechos.

El vídeo se hace viral en redes sociales

Como ocurre cada vez con más frecuencia, un conductor que se encontraba en las inmediaciones decidió grabar la secuencia con su teléfono móvil. Posteriormente, las imágenes comenzaron a compartirse de forma masiva en redes sociales y grupos de mensajería, donde no tardaron en hacerse virales.

La difusión del vídeo ha reabierto el debate sobre las conductas irresponsables al volante y sobre la necesidad de denunciar este tipo de situaciones cuando puedan comprometer la seguridad colectiva.