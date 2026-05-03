Un niño de 4 años, evacuado en helicóptero tras sufrir un grave ahogamiento en una piscina de un hotel en Gran Canaria

Un niño de cuatro años tuvo que ser evacuado de urgencia este sábado en Gran Canaria después de presentar signos de ahogamiento de carácter grave tras ser rescatado de la piscina de un hotel situado en el sur de la isla. La rápida coordinación sanitaria permitió su traslado aéreo hasta el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, centro de referencia para la atención pediátrica especializada.

La intervención fue coordinada por el Servicio de Urgencias Canario , organismo dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, tras recibir una petición urgente desde un hospital privado del municipio de San Bartolomé de Tirajana, donde el menor había sido atendido inicialmente.

Primer traslado tras el rescate en la piscina

Según la información facilitada por los servicios sanitarios, el menor fue sacado del agua en una piscina hotelera y trasladado en una ambulancia privada hasta un centro médico cercano en el sur de Gran Canaria.

Una vez valorado por los profesionales sanitarios, y ante la gravedad del cuadro clínico, se solicitó la colaboración del SUC para proceder a una derivación urgente a un hospital con mayores recursos asistenciales.