Rescatan en helicóptero a una senderista herida en Caldera Blanca
La mujer presentaba un traumatismo en una pierna que le impedía continuar caminando
Una senderista tuvo que ser rescatada este domingo en la zona de Caldera Blanca, en el municipio de Tinajo, después de sufrir un accidente mientras realizaba una ruta de montaña. La intervención movilizó a varios servicios de emergencia, entre ellos un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias.
El incidente se produjo a las 14:11 horas del 3 de mayo, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que una mujer había sufrido un traumatismo en una pierna y no podía continuar la marcha por sus propios medios.
Activación inmediata del operativo de rescate
Tras recibir el aviso, el 112 activó de forma inmediata los recursos necesarios para asistir a la afectada y garantizar una evacuación segura desde una zona de difícil acceso.
En el operativo participaron:
- Helicóptero de rescate del GES del Gobierno de Canarias
- Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote
- Servicio de Urgencias Canario (SUC) con una ambulancia de soporte vital básico
- Policía Local
La rápida coordinación entre los distintos cuerpos permitió localizar a la senderista y proceder a su evacuación aérea.
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