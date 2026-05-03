Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sectas en CanariasHecher SosaLoteríasCoronación canónica de María AuxiliadoraCoche hace zigzagManuel AlcaidePaseo de Costa Canaria
instagramlinkedin

Trasladan a un varón con una herida abierta en el abdomen en Playa del Inglés

El herido fue evacuado tras ser atendido por los servicios de emergencia en la zona

Un herido con una lesión abierta en el abdomen es trasladado desde Playa del Inglés

Un herido con una lesión abierta en el abdomen es trasladado desde Playa del Inglés

La Provincia

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Un varón ha sido trasladado en la tarde de este domingo tras presentar una herida abierta en el abdomen en la zona de Playa del Inglés, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

Según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, los servicios sanitarios se desplazaron hasta el lugar tras recibir el aviso y procedieron a la asistencia del afectado, que posteriormente fue evacuado a un centro hospitalario.

Noticias relacionadas

Por el momento, se están recabando más datos sobre las circunstancias en las que se produjo el incidente, sin que hayan trascendido detalles sobre su origen.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La familia de Eustasio López refuerza su control en Lopesan
  2. El vino volcánico de Lanzarote que conquista Nueva York
  3. La caldera de Siete Palmas busca 22.000 gargantas para animar a la UD Las Palmas
  4. El jefe de Disciplina Urbanística se querella contra la concejala de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana por presunta corrupción y acoso
  5. Cazan en el Hospital Dr. Negrín a un coche aparcado en plaza para discapacitados con una tarjeta caducada desde 2013 y de una fallecida
  6. El Puerto de Las Palmas prepara el Muelle León y Castillo para reubicar las dos terminales de Fred. Olsen y concentrar la actividad
  7. Grave accidente de moto en Playa de Arinaga
  8. Lanzarote se tiñe de rojo tras un invierno verde: el cosco, planta clave para el gofio en tiempos de hambruna en Canarias

Trasladan a un varón con una herida abierta en el abdomen en Playa del Inglés

Trasladan a un varón con una herida abierta en el abdomen en Playa del Inglés

La imagen que corre por WhatsApp en Gran Canaria: un coche hace zigzag junto al aeropuerto

La imagen que corre por WhatsApp en Gran Canaria: un coche hace zigzag junto al aeropuerto

Cazan en el Hospital Dr. Negrín a un coche aparcado en plaza para discapacitados con una tarjeta caducada desde 2013 y de una fallecida

Cazan en el Hospital Dr. Negrín a un coche aparcado en plaza para discapacitados con una tarjeta caducada desde 2013 y de una fallecida

Grave accidente de moto en Playa de Arinaga

Grave accidente de moto en Playa de Arinaga

Intenta esquivar un control policial en Telde y acaba arrestado con droga, dinero y una navaja en el coche

Intenta esquivar un control policial en Telde y acaba arrestado con droga, dinero y una navaja en el coche

Donut, el Gran Danés con cáncer en Canarias que lucha por vivir: Patricia pide ayuda urgente para operarlo

Donut, el Gran Danés con cáncer en Canarias que lucha por vivir: Patricia pide ayuda urgente para operarlo

Prisión provisional para el joven que apuñaló a un hombre en el cuello en Agaete

Prisión provisional para el joven que apuñaló a un hombre en el cuello en Agaete

Tres personas asistidas por inhalación de humo en el incendio de un edificio de Jinámar

Tres personas asistidas por inhalación de humo en el incendio de un edificio de Jinámar
Tracking Pixel Contents