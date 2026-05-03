Trasladan a un varón con una herida abierta en el abdomen en Playa del Inglés

Un varón ha sido trasladado en la tarde de este domingo tras presentar una herida abierta en el abdomen en la zona de Playa del Inglés, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

Según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, los servicios sanitarios se desplazaron hasta el lugar tras recibir el aviso y procedieron a la asistencia del afectado, que posteriormente fue evacuado a un centro hospitalario.

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Por el momento, se están recabando más datos sobre las circunstancias en las que se produjo el incidente, sin que hayan trascendido detalles sobre su origen.