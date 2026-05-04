Accidente grave en Gáldar: una colisión frontal deja cinco personas heridas en el norte de Gran Canaria

En la noche de ayer domingo, 3 de mayo, se produjo una colisión frontal entre dos vehículos en la GC-202, a la altura del municipio de Gáldar, en el norte de Gran Canaria.

El accidente ha dejado un total de cinco personas heridas, informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias. La Sala recibió la alerta del percance a las 23.37 horas.

Heridos graves y moderados

Los afectados por el suceso son una mujer de 80 años, quien sufrió un traumatismo facial y en la cadera de carácter grave. Fue trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Otro de los heridos es un hombre de 30 años, quien presentaba un traumatismo torácico moderado. También fue trasladado al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín en una ambulancia de soporte vital básico.

Una segunda mujer de 80 años, que presentaba traumatismo torácico moderado, fue trasladada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, mientras que una joven de 19 años con policontusiones leves fue llevada al Hospital Perpetuo Socorro.

Finalmente, un hombre de 18 años sufrió una cervicalgia leve y fue también trasladado al Hospital Perpetuo Socorro.

Recursos de emergencias desplazados al lugar

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta del accidente a las 23:37 horas y activó de inmediato todos los recursos necesarios. En total, se enviaron una ambulancia medicalizada y tres ambulancias de soporte vital básico para atender a los afectados.

Por su parte, los Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se encargaron de asegurar los vehículos involucrados en la colisión y colaboraron con los equipos de emergencias para liberar a los heridos, si era necesario. Además, la Policía Local de Gáldar reguló el tráfico en la zona y se encargó de elaborar el atestado correspondiente sobre el accidente.