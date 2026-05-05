Retenciones en la Avenida Marítima en Las Palmas de Gran Canaria: un accidente deja un motorista herido grave tras colisionar contra un coche

Un choque entre un coche y una moto en torno a las 7.30 horas de este martes ha generado importantes retenciones en la Avenida Marítima en Las Palmas de Gran Canaria.

El accidente ha tenido lugar a la altura de los juzgados de la capital grancanaria, en dirección al Puerto de Las Palmas, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

Un herido grave en el accidente

Como consecuencia del percance, un hombre de 58 años sufrió traumatismos graves, por lo que ha sido evacuado en una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Insular de Gran Canaria.

El SUC desplazó una ambulancia medicalizada y dos de soporte vital básico para atender la emergencia.

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De forma paralela, la Policía Local intervino para regular el tráfico y elaborar el atestado del accidente, garantizando la seguridad en la zona mientras se realizaban las labores de asistencia.