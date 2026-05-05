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Un coche se sale de la vía y vuelca en Lanzarote

Un hombre de 33 años fue trasladado al Hospital Doctor José Molina Orosa tras un accidente en la LZ-30 que movilizó a varios servicios de emergencia

Hospital Doctor José Molina Orosa.

Hospital Doctor José Molina Orosa. / LP/DLP

Bruno Betancor

Un accidente de tráfico en Lanzarote ha dejado a un hombre de 33 años con traumatismos de carácter moderado tras la salida de la vía y posterior vuelco del vehículo en el que circulaba. El siniestro tuvo lugar en la carretera LZ-30, a la altura del kilómetro 20, dentro del municipio de Yaiza, en una zona conocida por su tránsito interurbano.

El incidente se produjo en torno a las 14:04 horas del 5 de mayo, momento en el que se activó el dispositivo de emergencias tras recibir la alerta el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad.

El aviso fue gestionado por el CECOES 112, organismo dependiente del Gobierno de Canarias encargado de coordinar las emergencias en el archipiélago. Tras recibir la alerta sobre la salida de la vía con vuelco, el 112 activó de forma inmediata todos los recursos necesarios para atender la situación.

Este tipo de coordinación resulta esencial en accidentes de tráfico, especialmente cuando existe riesgo para la vida de los ocupantes o dificultades en el acceso al vehículo siniestrado.

Amplio despliegue de recursos sanitarios y de rescate

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que movilizó una ambulancia medicalizada y dos unidades de soporte vital básico. El equipo sanitario fue el encargado de valorar inicialmente al afectado y proporcionarle asistencia en el lugar del siniestro.

El herido presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, por lo que, tras ser estabilizado, fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa, centro hospitalario de referencia en la isla de Lanzarote.

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También participaron en el operativo efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote, que se encargaron de asegurar el vehículo accidentado.

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