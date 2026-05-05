Dos acidentes provocan colas kilométricas en la GC-1 en dirección a Las Palmas de Gran Canaria: vuelco de un coche y un motorista herido grave

Un choque entre un coche y una moto en torno a las 7.30 horas de este martes ha generado importantes retenciones en la Avenida Marítima en Las Palmas de Gran Canaria.

El accidente ha tenido lugar a la altura de los juzgados de la capital grancanaria, en dirección al Puerto de Las Palmas, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

Un herido grave en el accidente

Como consecuencia del percance, un hombre de 58 años sufrió traumatismos graves, por lo que ha sido evacuado en una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Insular de Gran Canaria.

El SUC desplazó una ambulancia medicalizada y dos de soporte vital básico para atender la emergencia.

De forma paralela, la Policía Local intervino para regular el tráfico y elaborar el atestado del accidente, garantizando la seguridad en la zona mientras se realizaban las labores de asistencia.

Accidente en el sur de la isla

Por otro lado, un choque entre dos vehículos ha provocado el vuelco de uno de ellos en el kilómetro 35 de la GC-1, en dirección a Las Palmas de Gran Canaria, a la altura de Juan Grande (municipio de San Bartolomé de Tirajana), según fuentes del Cecoes.

La coincidencia del percance en la capital y en el sur de la isla ha generado coladas kilométricas a primera de la mañana de este martes.

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