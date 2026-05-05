Un ferry de Naviera Armas sufre una avería y regresa al Puerto de Las Palmas
El percance se ha producido en la mañana de este martes a la altura de La Isleta, cuando el barco se dirigía a Santa Cruz de Tenerife
El ferry Volcán de Tahidía, de Naviera Armas, ha sufrido una avería en la mañana de este martes cuando salía del Puerto de Las Palmas en dirección a Santa Cruz de Tenerife, han confirmado fuentes de Capitanía Marítima.
El barco ha regresado a su atraque en la capital grancanaria con los pasajeros a bordo tras alcanzar La Isleta.
Según uno de los pasajeros, les informaron de una avería en un motor.
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