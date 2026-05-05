La Guardia Civil desactiva un proyectil de mortero hallado en una obra en Lanzarote

El pasado 17 de abril, operarios que trabajaban en unas obras en la localidad de Tiagua (municipio de Teguise), en Lanzarote, localizaron un objeto parcialmente enterrado que llamó su atención. Al inspeccionarlo más detenidamente, sospecharon que podría tratarse de un artefacto explosivo. Inmediatamente alertaron a los servicios de emergencia.

Una patrulla de la Guardia Civil de Costa Teguise acudió al lugar y tras analizar el objeto, confirmó que se trataba de un proyectil. Se activó el protocolo de seguridad, asegurando y acordonando la zona para impedir el acceso a personas no autorizadas. Posteriormente, se notificó a la central operativa para activar al Grupo de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de Lanzarote.

Características del artefacto y actuación del GEDEX

Los especialistas del GEDEX determinaron que se trataba de un proyectil de mortero de 50 mm de calibre. Tras realizar las comprobaciones de seguridad necesarias, procedieron a su retirada y destrucción controlada.

Una vez asegurada la zona y eliminado el peligro, se levantaron las restricciones y se permitió el acceso normal al área.

Un guadia civil en la obra en la que unos operarios hallaron un proyectil de mortero en Tiagua, en Lanzarote / Guardia Civil

Recomendaciones de la Guardia Civil ante hallazgos de artefactos explosivos

La Guardia Civil insiste en que, ante el hallazgo de posibles artefactos explosivos:

No se debe manipular el objeto bajo ninguna circunstancia.

el objeto bajo ninguna circunstancia. Hay que alejarse inmediatamente del lugar.

inmediatamente del lugar. Avisar de forma urgente a la Guardia Civil o a los servicios de emergencia.

Asimismo, recuerda que todo material de uso militar es exclusivo de las Fuerzas Armadas, y su tenencia o uso por particulares está prohibido.