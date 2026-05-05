La Guardia Civil investiga a un hombre tras la muerte de su hijo recién nacido en Lanzarote
El informe forense revela que el menor falleció a causa de un fuerte golpe en la cabeza y las pesquisas se dirigen contra su padre
La Guardia Civil ha abierto una investigación contra un hombre por la muerte de su hijo recién nacido en Lanzarote, después de los médicos forenses sometieran el cuerpo a la autopsia y determinasen que la causa del fallecimiento fue un fuerte golpe en la cabeza.
El informe del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas reveló que el menor sufrió un traumatismo craneoencefálico, lo que llevó a los agentes a activar el protocolo por las circunstancias supuestamente violentas que rodearon el fatal desenlace.
Homicidio imprudente
Los hechos ocurrieron el 12 de abril en la localidad lanzaroteña de Tinajo. Después de que los servicios de emergencias tuvieron conocimiento del estado en el que se encontraba el bebé, enviaron una ambulancia que lo evacuó al Hospital Molina Oroso. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, decidieron trasladarlo al Hospital Insular, donde finalmente falleció.
El equipo de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas investiga al presunto autor por un delito de homicidio por imprudencia grave.
Habrá ampliación.
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