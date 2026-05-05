Ocho investigados en Arrecife por delitos de tráfico en un fin de semana, tres sin carné de conducir
La Policía Local intensifica los controles y detecta conductas de alto riesgo, incluyendo alcoholemias penales y un conductor con requisitoria judicial activa
La seguridad vial en Arrecife ha sido objeto de especial vigilancia durante el último fin de semana, en el que agentes de la Policía Local detectaron un total de ocho delitos contra la seguridad vial. Estas actuaciones se enmarcan en los operativos habituales que buscan prevenir conductas de riesgo y reducir la siniestralidad en las carreteras del municipio.
Los controles fueron realizados por los Grupos Operativos de Atención Ciudadana (GOAC), unidades especializadas en la vigilancia y respuesta inmediata ante situaciones que puedan poner en peligro a los usuarios de la vía.
Ocho conductores investigados por diferentes delitos
Como resultado de estos dispositivos, los agentes investigaron a ocho personas por distintas infracciones penales relacionadas con la conducción. Entre los casos más destacados, tres conductores fueron sorprendidos circulando sin haber obtenido nunca el permiso de conducción, una infracción considerada delito en el Código Penal español.
Además, otros tres conductores presentaban una conducción manifiestamente irregular y peligrosa, lo que llevó a su identificación y posterior realización de pruebas de alcoholemia. En estos casos, los resultados arrojaron tasas superiores a las permitidas, alcanzando niveles considerados delito.
Alcoholemia y consumo de drogas al volante
La conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes sigue siendo una de las principales causas de intervención policial. En este operativo, uno de los conductores fue investigado tras verse implicado en un accidente de tráfico, en el que también superó la tasa de alcoholemia permitida.
Asimismo, otro de los implicados fue detectado conduciendo con signos evidentes de estar bajo la influencia combinada de alcohol y drogas, una conducta especialmente peligrosa que incrementa exponencialmente el riesgo de accidente.
Estas situaciones evidencian la necesidad de continuar reforzando los controles preventivos y la concienciación ciudadana.
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