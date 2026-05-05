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Pánico en Telde: así rescató la Policía Nacional a tres personas y un gato atrapados en un incendio en una vivienda en Jinámar

Los agentes accedieron a la azotea de un edificio colindante para acceder al inmueble afectado por el humo y realizar el rescate de los vecinos y el animal

Incendio de un bloque de viviendas en Jinámar.

Incendio de un bloque de viviendas en Jinámar. / LP/DLP

Aránzazu Fernández

Un incendio en un edificio del barrio de Jinámar, en el municipio grancanario de Telde, en la tarde del pasado viernes, 1 de mayo, obligó a la intervención inmediata de la Policía Nacional, Bomberos y Policía Local.

Tres personas quedaron atrapadas en una vivienda debido a la acumulación de humo, y fueron rescatadas gracias a la rápida actuación de los agentes.

Intervención de la Policía Nacional

Según ha informado la Policía Nacional este martes, los agentes que realizaban labores de prevención observaron una densa columna de humo que salía de la azotea del edificio y comunicaron el incidente a la sala operativa CIMACC 091. Al llegar al lugar, constataron que el fuego se encontraba en una planta inferior y que los residentes no podían salir por las zonas comunes.

La rápida intervención policial permitió evacuar a los ocupantes y evitar daños personales de gravedad

Con la colaboración de vecinos, los agentes accedieron a la azotea del edificio colindante, fracturaron accesos necesarios y lograron entrar a la vivienda, donde rescataron a tres personas y un gato, evitando así daños personales graves.

Daños materiales

Tras el rescate, los servicios sanitarios atendieron a los afectados por un alto estado de nerviosismo y a algunos de los agentes por inhalación de humo, aunque no se reportaron lesiones graves. Los daños del inmueble fueron principalmente materiales, sin víctimas mortales.

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Además de la Policía Nacional, en el operativo participaron Bomberos y la Policía Local de Telde, quienes aseguraron el perímetro y colaboraron en la logística del rescate. La rápida respuesta de los cuerpos de emergencia evitó que el incendio tuviera consecuencias mayores.

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