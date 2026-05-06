Detenido un joven por un robo con violencia en una parada de guaguas en el sur de Gran Canaria

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven como presunto autor de un delito de robo con violencia ocurrido en la madrugada del pasado 29 de abril en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria.

Los hechos se produjeron en una parada de guaguas situada junto al Centro Comercial Parque Tropical, una zona frecuentada por residentes y turistas.

Según la información facilitada por fuentes policiales, la intervención se inició tras un aviso recibido en la sala operativa CIMACC 091, que alertaba de un robo con violencia en la vía pública.

La intervención de testigos evitó el robo

Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con la víctima, una joven que presentaba un elevado estado de ansiedad. Según su testimonio, mientras esperaba el transporte público, un individuo que se desplazaba en patineta comenzó a dirigirse a ella de manera insistente.

La situación derivó en un intento de robo cuando el agresor trató de arrebatarle el teléfono móvil que sostenía. Esto provocó un forcejeo en el que la víctima sufrió lesiones en ambas manos.

La rápida reacción de varios testigos que se encontraban en la zona resultó clave. Su intervención permitió frenar la acción del sospechoso, que no logró consumar el robo. Aprovechando la llegada de una guagua, el individuo abandonó el lugar.

Localización y detención del sospechoso

Gracias a la descripción aportada tanto por la víctima como por las personas que presenciaron los hechos, la Policía pudo activar un dispositivo de búsqueda. Poco después, el vehículo en el que había huido fue localizado en otra localidad cercana.

Los agentes procedieron a su interceptación e identificación de los ocupantes. En el interior se encontraba un joven cuyas características coincidían con las facilitadas. Según fuentes policiales, el individuo reconoció haber tenido un altercado previo, por lo que fue detenido como presunto autor del intento de robo con violencia.

Tras la detención, se iniciaron las diligencias correspondientes y el arrestado será puesto a disposición de la autoridad judicial.

Atención a la víctima y denuncia

Por su parte, la víctima fue trasladada a un centro sanitario donde recibió atención médica por las lesiones sufridas durante el forcejeo. Posteriormente, acudió a dependencias policiales para formalizar la denuncia.

Desde la Policía se recuerda la importancia de denunciar este tipo de hechos para facilitar la actuación de las fuerzas de seguridad y prevenir nuevos delitos.

La Policía Nacional ha destacado el papel fundamental de la colaboración ciudadana en este caso. La intervención de los testigos, junto con la rápida respuesta policial, permitió evitar que el robo se consumara y facilitó la identificación del sospechoso.