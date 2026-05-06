Dos encapuchados atracan con un machete un supermercado de Tafira

La Policía Nacional ha abierto una investigación por un robo con violenciacontra dos hombres que accedieron encapuchados y armados con un machete a un supermercado de la calle Zuloaga, en Tafira (Las Palmas de Gran Canaria), y sustrajeron el dinero de la caja registradora.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 18:30 horas de este martes y los autores se dieron a la fuga después de cometer el asalto, supuestamente a bordo de un vehículo robado. Los agentes tratan de averiguar si había una tercera persona implicada que esperaba en el coche para ayudarles a escapar.

Los investigadores accedieron en la mañana de este miércoles al local para realizar una inspección ocular y recabar las imágenes de las cámaras de seguridad, que analizarán a partir de ahora para intentar dar con los responsables.

Un atraco rápido

El atraco se completó en apenas unos minutos, según las fuentes consultadas, ya que los atracadores se limitaron a arrancar la caja y marcharse en breves instantes del establecimiento.