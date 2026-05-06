Dos encapuchados atracan con un machete un supermercado de Tafira
La Policía Nacional investiga si cometieron un robo con violencia en el establecimiento para llevarse el dinero de la caja registradora
La Policía Nacional ha abierto una investigación por un robo con violenciacontra dos hombres que accedieron encapuchados y armados con un machete a un supermercado de la calle Zuloaga, en Tafira (Las Palmas de Gran Canaria), y sustrajeron el dinero de la caja registradora.
Los hechos tuvieron lugar sobre las 18:30 horas de este martes y los autores se dieron a la fuga después de cometer el asalto, supuestamente a bordo de un vehículo robado. Los agentes tratan de averiguar si había una tercera persona implicada que esperaba en el coche para ayudarles a escapar.
Los investigadores accedieron en la mañana de este miércoles al local para realizar una inspección ocular y recabar las imágenes de las cámaras de seguridad, que analizarán a partir de ahora para intentar dar con los responsables.
Un atraco rápido
El atraco se completó en apenas unos minutos, según las fuentes consultadas, ya que los atracadores se limitaron a arrancar la caja y marcharse en breves instantes del establecimiento.
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